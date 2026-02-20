Aggressione e rapina in famiglia | arrestato 67enne avellinese
Un uomo di 67 anni, di Avellino, ha aggredito e rapinato un familiare, motivo che ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Orta di Atella, in provincia di Caserta, quando i militari hanno fermato il sospettato dopo aver ricevuto una segnalazione. Durante le indagini, è emerso che l’uomo aveva minacciato il parente con un coltello prima di portargli via soldi e oggetti di valore. Ora si trova in custodia in attesa di processo.
Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Avellino, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise. L'uomo è accusato di rapina, maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito di un'aggressione avvenuta nella mattinata di ieri, ai danni della convivente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica persistente. L’uomo, infatti, avrebbe colpito la donna e, con minacce, l’avrebbe costretta a cederle i gioielli che indossava, appropriandosi poi della sua automobile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Catania, arrestato 67enne pluripregiudicato per minacce di morte e aggressione al figlio 18enne
Leggi anche: Tentata rapina e violenta aggressione in piazza Garibaldi: arrestato un uomoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuoro, picchia e rapina in pieno centro una donna: denunciato; Rapina in via Mazzini a Bologna, barista aggredita mentre insegue il ladro; Picchiano una coppia di fidanzati, rubano 200 euro e tentano di violentare la ragazza: 4 arresti; Accompagnato al Cpr. Rapina e aggressione. Straniero espulso.
Orta di Atella, rapina alla compagna e maltrattamenti: arrestato 67enne, sequestrati cocaina e pistola replicaOrta di Atella (Caserta) - Prima l’aggressione alla compagna, poi la fuga e infine il rintraccio da parte dei carabinieri. È finita con un arresto la vicenda ... pupia.tv
Aggressione e rapina in strada a Mercato San Severino: tre denunciati per lesioni e furtoPaura nei giorni scorsi a Mercato San Severino, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito in strada e rapinato di una catenina d’oro e del portafoglio contenente denaro. agro24.it
Attesa per l’autopsia sul corpo di Antonietta Piras, tra le ipotesi c'è anche quella dell’aggressione a scopo rapina - facebook.com facebook