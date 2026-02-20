Aggressione e rapina in famiglia | arrestato 67enne avellinese

Un uomo di 67 anni, di Avellino, ha aggredito e rapinato un familiare, motivo che ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Orta di Atella, in provincia di Caserta, quando i militari hanno fermato il sospettato dopo aver ricevuto una segnalazione. Durante le indagini, è emerso che l’uomo aveva minacciato il parente con un coltello prima di portargli via soldi e oggetti di valore. Ora si trova in custodia in attesa di processo.

Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Avellino, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise. L'uomo è accusato di rapina, maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito di un'aggressione avvenuta nella mattinata di ieri, ai danni della convivente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica persistente. L’uomo, infatti, avrebbe colpito la donna e, con minacce, l’avrebbe costretta a cederle i gioielli che indossava, appropriandosi poi della sua automobile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

