agenzia dogane ue il governo punta deciso sulla sede a roma

Il governo italiano spinge con forza per far sì che Roma ospiti la futura European Union Customs Authority (Euca). La decisione si lega alla candidatura della Capitale come sede dell’agenzia europea delle dogane, un obiettivo che coinvolge decisioni politiche e interessi economici. La scelta di Roma, con la sua posizione strategica e le infrastrutture già esistenti, potrebbe rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore. La proposta viene presentata come una mossa chiave per aumentare l’influenza del Paese all’interno dell’Unione Europea.

Roma gioca una partita europea che vale molto più di una semplice sede amministrativa: la candidatura della Capitale a ospitare la futura European Union Custom Authority (Euca), l'Agenzia europea delle dogane, rappresenta infatti un passaggio strategico per il ruolo dell'Italia nello scacchiere economico dell'Unione. La presentazione ufficiale, ospitata alla Nuvola di Fuksas, ha messo in evidenza una sintonia istituzionale non scontata, con la presenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in foto), del sindaco Roberto Gualtieri, del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse e del comandante della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

