Africa | Solare in ascesa +54% installazioni nel 2025 Un futuro

Nel 2025, le installazioni di impianti solari in Africa sono cresciute del 54%, un dato che riflette l’aumento della domanda di energia pulita. La causa principale è la crescente necessità di fonti rinnovabili per soddisfare le esigenze di popolazioni in crescita e aree rurali senza accesso alla rete elettrica. Diverse aziende hanno avviato grandi progetti di impianti fotovoltaici, portando luce in villaggi isolati. Questa espansione trasforma il panorama energetico del continente, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo locale. La tendenza continua a registrare un incremento costante.

Africa Illuminata: Il Fotovoltaico Accelera la Transizione Energetica e Ridefinisce il Futuro del Continente. Il continente africano sta vivendo una rivoluzione energetica. Nel 2025, le nuove installazioni di fotovoltaico sono aumentate del 54% rispetto all’anno precedente, proiettando una capacità solare installata di oltre 33 GW entro il 2029. Questa crescita esponenziale sta trasformando il panorama energetico africano, offrendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile e accesso all’elettricità a milioni di persone. Un Balzo in Avanti: La Crescita del Solare in Africa. L’adozione di energia solare in Africa ha subito un’accelerazione senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

