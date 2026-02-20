afghanistan forte terremoto avvertito anche a kabul

(Adnkronos) – Forte terremoto oggi 20 febbraio in Afghanistan. E’ stato avvertito anche a Kabul intorno alle 17.40 ora locale, le 14.10 in Italia. Secondo l’Usgs (United States Geological Survey), il sisma di magnitudo 5.8 è stato registrato a circa 38 chilometri a nordest di Bazarak, a nord di Kabul. Andrew ottavo nella linea di successione al trono, l’ex principe rischia di essere rimosso? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

