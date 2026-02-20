Affitti brevi e turistici a Parma é necessario un tavolo sul contenimento

A Parma, la crescita degli affitti brevi e turistici ha portato alla richiesta di un tavolo di confronto. La causa è l’aumento delle richieste di alloggi temporanei, che crea problemi di gestione e di equilibrio nel mercato immobiliare locale. Federconsumatori, lo scorso dicembre, aveva apprezzato la legge dell’Emilia-Romagna, definendola equilibrata e utile per tutelare sia i turisti sia gli operatori. Ora, le autorità locali si preparano a discutere misure concrete per regolamentare questa attività, evitando abusi e sovrapposizioni.

Interviene il Presidente Federconsumatori Parma Marzani, che chiede di dare corso all'applicazione della legge regionale e chiede attenzione per il turismo nelle aree appenniniche Lo scorso dicembre Federconsumatori aveva valutato positivamente la legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi, considerandola equilibrata, attenta alle esigenze dei turisti e non punitiva per gli operatori del settore. Nessuno di loro dovrà chiudere la propria attività, ma i Comuni potranno limitarne la crescita in parti della città, come i centri storici. Stupisce la scelta del Governo di impugnare la legge, dopo che la Consulta aveva rigettato, sempre a dicembre, il ricorso dello stesso Governo contro la Legge della Toscana, sul medesimo tema".