Affitti brevi Ditto | Roma corregge il tiro Napoli governi ora il fenomeno prima di pagarne il conto

Roma interviene sulle case vacanza, secondo Ditto per evitare problemi futuri. L’imprenditore osserva che il semplice affitto di stanze non garantisce un turismo sostenibile e che sono necessari controlli e norme chiare. La città ha intenzione di regolamentare meglio il settore prima che si creino criticità, anche in vista di eventi come l'America’s Cup. L’obiettivo è gestire il fenomeno in modo più equilibrato, senza lasciare spazio all’insicurezza o all’abusivismo.

"Non basta riempire le stanze per dire che il turismo funziona. Servono servizi, regole e programmazione", afferma l'imprenditore, guardando anche all'imminente America's Cup. NAPOLI – "Roma sta facendo i conti con la fine di una stagione di euforia sugli affitti brevi. Napoli non può permettersi di ignorare quei segnali e procedere come se il mercato si autoregolasse da solo". Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore turismo, intervenendo nel dibattito sull'espansione delle locazioni turistiche e sulla tenuta dei servizi cittadini alla vigilia di un evento internazionale come l'America's Cup.