Affittare una casa vacanza nel Salento | perché affidarsi a spiaggesalentineit
Il sito spiaggesalentine.it ha registrato un aumento delle prenotazioni di case vacanza nel Salento, causato dalla crescente richiesta di soggiorni autentici e accessibili. Molti turisti cercano alloggi vicino alle spiagge più belle, ma anche nelle piazze dei borghi storici, dove si respira l’atmosfera locale. Le agenzie locali segnalano un incremento di richieste anche per appartamenti con cortili e terrazze panoramiche. La scelta di una casa in questa regione permette di vivere il Salento a 360 gradi.
Il Salento non è solo mare cristallino e spiagge di sabbia fine. È vento, pietra, contrasti. È luce che abbaglia a mezzogiorno e incontri serali nella piazza del paese. La scelta di come e con chi organizzare il soggiorno diventa parte integrante dell’esperienza. Affittare una casa vacanza nel Salento significa orientarsi in un mercato vasto, spesso confuso, dove l’offerta è ampia ma non sempre chiara. Portali generalisti, annunci privati, promesse spesso molto simili. SpiaggeSalentine.it è una realtà che lavora sull’intermediazione immobiliare turistica con un approccio riconoscibile, radicato, coerente con il territorio che racconta e propone. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Perché è pericoloso affittare scooter in vacanzaLuca ha deciso di affittare uno scooter durante le sue vacanze, ma ha scoperto che può essere rischioso.
Leggi anche: Muffa negli ambienti: perché affidarsi a una ditta specializzata fa davvero la differenzaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Se vuoi affittare una casa in Sicilia per l'estate, devi muoverti ora; Tasso di sforzo: affittare casa costa il 28% del reddito, il 18% se si acquista; La truffa dell'affitto viaggia su facebook. Cerca una stanza per la figlia studentessa a Roma e finisce raggirato; Immobiliare: gli ultimi dati sul mercato della casa vacanza.
Come mettere in affitto online una casa vacanzeAffittare una casa vacanze online è diventato ormai un fenomeno sempre più diffuso, offrendo interessanti opportunità di guadagno in qualsiasi periodo dell’anno. Sono, infatti, sempre più numerosi i ... pmi.it
Affittare casa ai turisti: ecco le nuove regole in tutta EuropaGli affitti per le vacanze a breve termine sono controversi in molte destinazioni in tutto il mondo. Possono essere un investimento facile o una fonte di reddito extra per i proprietari di immobili in ... it.euronews.com
Oggi nei #300secondi della domenica parliamo di casa e di crisi abitativa. Dalla proposta di un #PianoCasa europeo ai dati italiani che preoccupano: il 79% degli under 30 vive ancora con i genitori e affittare casa arriva a pesare fino al 28% del reddito. Nume - facebook.com facebook
Tasso di sforzo: affittare casa costa il 28% del reddito, il 18% se si acquista x.com