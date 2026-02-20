Addio ricevute Pos | da marzo stop all’obbligo di conservazione cartacea
Da marzo, le ricevute Pos non dovranno più essere conservate in formato cartaceo, una decisione che mira a ridurre l’uso della carta e semplificare le operazioni di pagamento. Questa modifica interessa negozi, ristoranti e attività commerciali, che potranno archiviare le transazioni in modo digitale. Il governo spinge verso una maggiore digitalizzazione, eliminando le procedure cartacee e favorendo un sistema più rapido ed ecologico. La novità riguarda tutti i soggetti che utilizzano il Pos.
Obiettivo: zero carta. L’Italia accelera sulla digitalizzazione dei pagamenti e cambia la gestione delle ricevute. Da marzo non sarà più obbligatorio conservare per dieci anni le ricevute cartacee rilasciate dai Pos. Meno burocrazia e carta per cittadini e imprese, ma la tracciabilità resta garantita dai flussi digitali. Fra poche settimane la prova del pagamento sarà sempre più digitale. Addio ricevute Pos: cosa cambia da marzo. Con il decreto Pnrr viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee dei Pos per i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o altre modalità digitali.🔗 Leggi su Panorama.it
