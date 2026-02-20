Addio ad Andrea Ricci Maccarini la sorella | Il suo cuore ha ceduto dopo una lotta estenuante

Andrea Ricci Maccarini, titolare del chiosco “Le Spighe” di Alfonsine, è morto a causa di un cuore che ha smesso di battere dopo una lunga malattia. La sua sorella ha confermato che Andrea ha combattuto con grande determinazione contro una grave insufficienza cardiaca. La sua attività nel settore della ristorazione lo aveva reso un punto di riferimento per molti clienti locali. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ricordando il suo spirito vivace e la dedizione al lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel territorio ravennate.

Il titolare del chiosco di Alfonsine negli ultimi anni era diventato simbolo di resilienza dopo la tromba d’aria che aveva devastato casa e attività. La sua storia aveva toccato e mobilitato l’intera comunità ravennate Il cuore di Andrea Ricci Maccarini si è spento. L'uomo, titolare del chiosco-ristorante “Le Spighe - Non solo piadine” di Alfonsine, era una figura ben nota nel territorio ravennate per la sua attività imprenditoriale e per la sua lunga battaglia. Negli ultimi anni, infatti, era diventato un simbolo di resilienza e impegno: nel luglio del 2023 una violenta tromba d’aria aveva travolto la sua casa e la sua attività, causando ingenti danni e segnando profondamente la sua vita e quella della sua famiglia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: "Date una mano a Ricci Maccarini". Raccolta fondi per il titolare de ‘Le Spighe’

Leggi anche: Una notte tutta al femminile: Donnafugata ha portato il suo cuore ad Agrigento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.