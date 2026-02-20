Addio a Lince l’amatissimo gatto custode di Pompei e il parco lancia l’allarme | non date cibo agli animali liberi

Lince, il gatto conosciuto tra i visitatori di Pompei, è morto a causa di un problema di salute improvviso. Il parco archeologico ha avvisato i cittadini di non nutrire più gli animali liberi, per garantire la loro sicurezza e quella dei visitatori. Il felino, amato per la sua presenza costante tra le rovine, aveva ormai molti anni. La sua assenza si fa sentire tra le antiche pietre e i turisti che lo conoscevano bene.

C’è un angolo del Lupanare che oggi sembra più vuoto. Lince, il gatto grigio con i ciuffi sulle guance che per anni ha fatto da padrone tra le rovine del Parco Archeologico di Pompei, non c’è più. A dare la notizia è stata l’associazione Archeogatti, che gestisce e tutela la colonia felina del sito, seguendo Lince fino agli ultimi giorni di vita nella speranza di salvarlo. La causa del decesso è stata una grave insufficienza renale, una patologia comune nei gatti anziani e, secondo i veterinari, spesso aggravata da una dieta scorretta. A renderlo inconfondibile era il suo aspetto: pelo grigio striato, ciuffi appena più lunghi sulle guance, una caratteristica che ricordava il muso del felino selvatico da cui prendeva il nome.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Lince, l’amatissimo gatto custode di Pompei e il parco lancia l’allarme: non date cibo agli animali liberi Leggi anche: Addio a Lince, il gatto simbolo degli scavi di Pompei Leggi anche: Pompei, morto Lince: era il gatto ‘decano’ degli Scavi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pompei, addio a Lince: era uno dei gatti-simbolo degli Scavi; Pompei, proseguono gli Incontri di Valore: attesa per il ministro Nordio. Addio a Lince, il gatto più celebre degli Scavi di Pompei. - facebook.com facebook