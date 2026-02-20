Addio a Lince il gatto simbolo degli scavi di Pompei

Lince, il gatto noto come simbolo degli scavi di Pompei, è deceduto a causa di insufficienza renale. Il suo nome era conosciuto tra i visitatori che spesso lo vedevano aggirarsi tra le rovine del Lupanare, dove si intratteneva con curiosità. Lince era diventato un’icona del sito archeologico, attirando l’affetto di turisti e addetti ai lavori. La sua morte rappresenta una perdita per chi aveva imparato a conoscerlo e amarlo tra le pietre antiche. La sua presenza rimarrà impressa nella memoria di molti.