Addio a Gilberto Bucci leone dell' agricoltura e uomo politico | il cordoglio per la scomparsa dell' ex consigliere

Gilberto Bucci, ex consigliere e figura di spicco nel settore agricolo, è morto a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che ricorda il suo impegno come difensore delle tradizioni rurali e promotore di iniziative innovative. Nella sua carriera, ha guidato progetti per sostenere gli agricoltori locali e migliorare le pratiche agricole. La notizia si diffonde rapidamente tra cittadini e colleghi, che lo ricordano come un leader appassionato e determinato. La sua assenza si farà sentire nel territorio.

Il territorio piange la scomparsa di Gilberto Bucci, figura di spicco del mondo agricolo e politico locale, che si è spento dopo aver lottato con contro una malattia. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordogli, unendo nel dolore il mondo delle istituzioni e quello degli affetti più cari. “Ciao Papà, hai lottato tanto ora riposa in pace. La tua famiglia ti amerà per sempre, eri il nostro capostipite, il nostro tutto”, lo ricorda così la figlia Simona con un post su Facebook. A tratteggiare il profilo pubblico dell'amico è Gianfranco Spadoni, consigliere comunale di Lista per Ravenna, che si stringe alla moglie e alle figlie: “Ieri l’amico Gilberto Bucci ci ha prematuramente lasciati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli Leggi anche: Il cordoglio del Comune di Arezzo per la scomparsa dell'arcivescovo Fontana Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addio a Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto italiano di BuchenwaldSe ne è andato un testimone della Shoah. La sua vita, l'appello negli ultimi giorni e il ricordo di Liliana Segre ... famigliacristiana.it Addio a Gilberto Salmoni, morto l’ultimo italiano sopravvissuto al campo di concentramento di BuchenwaldÈ morto a 97 anni Gilberto Raffaele Salmoni, deportato nei campi di concentramento nazisti e testimone instancabile della Shoah. L’uomo, ultimo italiano sopravvissuto al campo di Buchenwald, si è ... fanpage.it I libri della domenica. Invito alla lettura. Lessico del pensiero critico. Un rimedio contro le pseudoscienze Enrico Bucci, Gilberto Corbellini (Bollati Boringhieri, 2026) «[Questo] libro non è un'enciclopedia né un manuale tecnico, ma una bussola. Ogni voce è un - facebook.com facebook