Addio a Eric Dane | morto a 53 anni l’indimenticabile Mark Sloan di Grey’s Anatomy

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Eric Dane, l’attore che ha conquistato il pubblico globale grazie a interpretazioni iconiche in serie cult come Grey’s Anatomy ed Euphoria. Dane si è spento all’età di 53 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), patologia con cui conviveva da circa un anno. La notizia è stata confermata ufficialmente dal suo agente attraverso una nota stampa, che sottolinea come l’attore abbia trascorso i suoi ultimi istanti circondato dall’affetto della moglie e delle sue due figlie, Billie e Georgia. La lotta contro la SLA e l’impegno sociale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

