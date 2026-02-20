Addio a Eric Dane il Mark Sloan di Grey' s Anatomy | aveva 53 anni

Un'altra scomparsa nel mondo di Hollywood. L'attore statunitense Eric Dane, noto al grande pubblico per il ruolo del chirurgo Mark Sloan nella serie televisiva Grey's Anatomy, è morto a 53 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dai media americani e confermata dalla famiglia, che ha riferito del decesso avvenuto nel pomeriggio di ieri - giovedì 19 febbraio - al termine di una lunga battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. "È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la Sla", ha dichiarato la famiglia in un comunicato citato dall'emittente CBS e da altri media statunitensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

