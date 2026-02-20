Addio a Eric Dane il dottor Sloan di Grey’s Anatomy | l’attore aveva 53 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La morte dopo la battaglia contro la Sla. È morto a 53 anni Eric Dane, volto amatissimo della televisione internazionale. L’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy, era affetto da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni e porta alla paralisi dei muscoli volontari. La notizia del decesso è stata confermata dalla portavoce Melissa Bank, che ha spiegato come Dane abbia trascorso gli ultimi giorni circondato dall’affetto della moglie e delle figlie, Billie e Georgia, oltre che degli amici più cari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

