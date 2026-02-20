Addio a Eric Dane il dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy La lotta contro la Sla la depressione le sue memorie | Vivere con il cuore

Eric Dane, l’attore noto per i suoi popolari ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è morto a 53 anni a causa della Sla. La sua famiglia ha fatto sapere che ha trascorso i suoi ultimi giorni con i propri cari. Dane era diventato famoso anche in Italia come il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, e in seguito aveva interpretato Cal Jacobs in Euphoria. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ha anche recitato in The Last Ship, la cui produzione era stata interrotta a causa della sua depressione. 🔗 Leggi su Notizie.com

