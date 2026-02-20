Addio a Claudio Sterpin | folla in cimitero per il funerale

Claudio Sterpin è morto, e centinaia di persone si sono radunate al cimitero di Sant'Anna per salutarlo. Il campione triestino, noto anche per aver condiviso momenti con Liliana Resinovich, aveva 70 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e tifosi. Durante i funerali, molti hanno ricordato le sue imprese sportive e il suo impegno sociale. La cerimonia si è svolta tra lacrime e ricordi, mentre la folla si stringeva intorno alla sua bara.

Molte persone tra familiari, amici e conoscenti hanno partecipato all'ultimo saluto del grande campione sportivo che, negli ultimi anni, aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich Folla al cimitero di Sant'Anna per i funerali di Claudio Sterpin, il grande campione sportivo triestino che negli ultimi anni della sua vita aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich. Moltissime le persone che questa mattina hanno voluto salutare, per l'ultima volta, l'86enne spentosi all'ospedale di Cattinara nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Nella camera mortuaria campeggia il labaro dei bersaglieri di cui Sterpin aveva fatto parte in gioventù.