Addio a Claudio Sterpin | folla in cimitero per il funerale

Claudio Sterpin, noto campione triestino, è morto dopo aver combattuto una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua scomparsa ha attirato molti amici e fan al cimitero di Sant’Anna, dove si sono riuniti per l’ultimo saluto. Sterpin aveva raggiunto importanti traguardi sportivi e negli ultimi anni aveva stretto un legame forte con Liliana Resinovich. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva bene.

Molte persone tra familiari, amici e conoscenti hanno partecipato all'ultimo saluto del grande campione sportivo che, negli ultimi anni, aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich Folla al cimitero di Sant'Anna per i funerali di Claudio Sterpin, il grande campione sportivo triestino che negli ultimi anni della sua vita aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich. Moltissime le persone che questa mattina hanno voluto salutare, per l'ultima volta, l'86enne spentosi all'ospedale di Cattinara nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Nella camera mortuaria campeggia il labaro dei bersaglieri di cui Sterpin aveva fatto parte in gioventù.