Addetta alle pulizie si sente male e muore a Palazzo Chigi | aveva 67 anni era vicina alla pensione

Una donna di 67 anni, addetta alle pulizie a Palazzo Chigi, è deceduta dopo aver accusato un malore. La donna si trovava all’interno del palazzo quando si è sentita male, e i soccorritori intervenuti non sono riusciti a salvarla. La causa del decesso è ancora da chiarire, ma la sua salute si era improvvisamente deteriorata durante il turno di lavoro. La scoperta del suo corpo ha destato scalpore tra i colleghi presenti in quel momento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’ambiente di lavoro.

Dramma a Palazzo Chigi, dove una 67enne addetta alle pulizie è morta per un malore. Inutili i tentativi di rianimarla. Malore a Palazzo Chigi, muore addetta alle pulizie di 67 anni. Inutile la corsa in ospedale La donna è stata colta da un malore mentre era in servizio nella sede del governo. Soccorsa sul posto e trasportata in ambulanza, non c'è stato nulla da fare. Addetta alle pulizie muore a palazzo Chigi, le mancava poco alla pensione Una addetta alle pulizie è deceduta in seguito a un improvviso malore accusato mentre questa mattina era in servizio a Palazzo Chigi. La donna, 67 anni, prossima alla pensione e dipendente della