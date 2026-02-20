Ad Amici 25 Riccardo Stimolo si scusa con i compagni per il suo comportamento | Non conosco il limite

Riccardo Stimolo di Amici 25 ha chiesto scusa ai compagni dopo aver disturbato con un gesto inappropriato. La sua azione ha scatenato reazioni negative sui social e tra gli altri partecipanti. Stimolo ha ammesso di non sapere sempre dove finisca il limite e ha espresso il desiderio di ricominciare. La sua sincerità ha attirato l’attenzione degli altri ragazzi, che sperano in un confronto costruttivo. La situazione continua a essere al centro delle discussioni tra il pubblico.