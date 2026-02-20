Ad Amici 25 Riccardo Stimolo si scusa con i compagni per il suo comportamento | Non conosco il limite
Riccardo Stimolo di Amici 25 ha chiesto scusa ai compagni dopo aver disturbato con un gesto inappropriato. La sua azione ha scatenato reazioni negative sui social e tra gli altri partecipanti. Stimolo ha ammesso di non sapere sempre dove finisca il limite e ha espresso il desiderio di ricominciare. La sua sincerità ha attirato l’attenzione degli altri ragazzi, che sperano in un confronto costruttivo. La situazione continua a essere al centro delle discussioni tra il pubblico.
Dopo il suo comportamento, tra i commenti negativi scritti sui social e il gesto di mimare un rapporto orale, Riccardo Stimolo di Amici 25 ha chiesto scusa ai compagni: "Vorrei ricominciare, certe volte non riconosco il limite. Sono stato emarginato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25 - Riccardo e il suo rapporto col padre
Riccardo Stimolo si scusa dopo gesto choc ad Amici 25: Ho deluso i miei genitori/ Prese strade sbagliateDopo le forti polemiche e la richiesta di squalifica del web, Riccardo Stimolo si scusa pubblicamente ad Amici 25: cosa ha detto ... ilsussidiario.net
Amici 25, nessuna squalifica per Riccardo Stimolo dopo gesto choc/ Web furioso: È una vergognaRiccardo Stimolo nel mirino del web dopo un gesto choc commesso ad Amici 25: nessuna squalifica e il web si infuria ... ilsussidiario.net
Riccardo Stimolo ad Amici: comportamenti omofobi senza richiamo. Il pubblico chiede provvedimenti. Nella nuova registrazione la produzione agirà x.com
Nuove polemiche su Riccardo Stimolo ad Amici 25 mentre dalla produzione non arriva alcun provvedimento: oggi la nuova registrazione, succederà qualcosa - facebook.com facebook