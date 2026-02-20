Accorpamento scolastico l' associazione Delio Fulgori esprime preoccupazione | Non si può ragionare solo sui numeri
L'associazione Delio Fulgori critica l’accorpamento tra le scuole Beatrice Portinari e Annalena Tonelli, denunciando che si basa solo sui numeri. La decisione ha suscitato proteste tra insegnanti e genitori, che temono una perdita di qualità nell’istruzione e una riduzione delle risorse. La scelta, secondo l’associazione, ignora le esigenze specifiche delle singole realtà scolastiche e il benessere degli studenti. La questione ha già acceso una discussione tra le famiglie coinvolte, che attendono chiarimenti dalle autorità educative.
Preoccupazione e dissenso per l’accorpamento tra l’istituto comprensivo 9 Beatrice Portinari e l’istituto comprensivo 4 Annalena Tonelli. A intervenire è l’associazione sportiva dilettantistica “Delio Fulgori”, gestore del polisportivo comunale Cimatti di Roncadello, che prende posizione sull’ordinanza del commissario ad acta dell’Ufficio scolastico Regionale. In una nota, l’associazione sottolinea come si tratti di “un accorpamento tra due realtà territoriali, demografiche e sociali profondamente disomogenee, tali da rendere prevedibilmente difficoltosa la gestione unitaria dell’istituto”. Secondo la “Delio Fulgori” non si sarebbe di fronte a una scelta pedagogica, ma a un’operazione legata esclusivamente ai numeri: “Non una fusione per dare continuità didattica e benefici alla qualità dell’insegnamento ma un accorpamento freddo e, come dichiarato, disposto al solo fine di raggiungere la soglia numerica prevista dalla normativa vigente”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
