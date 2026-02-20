Accorpamento scolastico l' associazione Delio Fulgori esprime preoccupazione | Non si può ragionare solo sui numeri

L'associazione Delio Fulgori critica l’accorpamento tra le scuole Beatrice Portinari e Annalena Tonelli, denunciando che si basa solo sui numeri. La decisione ha suscitato proteste tra insegnanti e genitori, che temono una perdita di qualità nell’istruzione e una riduzione delle risorse. La scelta, secondo l’associazione, ignora le esigenze specifiche delle singole realtà scolastiche e il benessere degli studenti. La questione ha già acceso una discussione tra le famiglie coinvolte, che attendono chiarimenti dalle autorità educative.