Ariston Group e il Politecnico di Milano hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione, coinvolgendo progetti di ricerca su tecnologie di riscaldamento e raffrescamento sostenibili. La partnership mira a sviluppare soluzioni innovative per migliorare efficienza e rispetto ambientale nei sistemi di climatizzazione e acqua calda. In particolare, l’accordo prevede l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali, con un focus su applicazioni pratiche in edilizia. La collaborazione punta a integrare le ultime novità scientifiche con le esigenze del mercato. La prima fase del progetto partirà nei prossimi mesi.

Ariston Group, tra i leader globali nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e l’acqua calda, e il Politecnico di Milano hanno siglato una nuova convenzione quadro di collaborazione scientifica e un accordo attuativo nell’ambito del riscaldamento e raffrescamento sostenibili degli ambienti e dell’acqua – Sustainable space and water heating and cooling. La convenzione, della durata di cinque anni, comprende l’avvio di nuovi progetti di ricerca, attività di formazione, attività di employer branding e recruiting erogate dal Career service del Politecnico, oltre alla collaborazione per la partecipazione a bandi di finanziamento sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accordo Ariston-Politecnico

