Accademia dello Sport 1976-2026 | 50 anni di sport valori e solidarietà

L’Accademia dello Sport festeggia 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione per il movimento e alla collaborazione con molte associazioni locali. La manifestazione di quest’anno si svolge al centro sportivo di Bergamo, dove decine di giovani partecipano a tornei e sessioni di allenamento. A contribuire alla crescita dell’istituto, anche il supporto di aziende come Fecs Group, che sostiene iniziative sportive per rafforzare i legami tra i cittadini. La festa continua con una giornata dedicata a bambini e famiglie, coinvolgendo tutta la comunità.

L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Olivo Foglieni – Fecs Group. Roberto Paratico – Flow Meter. Simona Micalef – Fonti di Gaverina. Norberto Midali – FTB Formaggi. Giuseppe Bonatti – GB Group. Simone Cornali – Genesi. Cristina Radici – Geogreen. Fabio Bosatelli – Gewiss. Massimo Parzani – Gitis. Sergio Proserpi – GM Insurance Brokers. Marco Mancin – GMP. Renato Galbiati – Graffidea. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di impegno e passione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Accademia dello Sport 1976-2026: una storia lunga 50 anni; Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietà. In occasione dei 50 anni di attività, l’Accademia Sport Solidarietà di Bergamo ringrazia chi è stato al suo fianco e ha supportato concretamente le sue azioni #adv - facebook.com facebook