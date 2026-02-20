Accadde oggi | 20 febbraio le case chiuse abolite dalla Legge Merlin

Il 20 febbraio 1958, la Legge Merlin entrò in vigore, eliminando le case chiuse in Italia. La decisione arrivò dopo sette mesi di discussioni e proteste, spinta dalla crescente opposizione pubblica contro il sistema delle bordelli. Molti di questi locali furono trasformati in centri di assistenza e servizi sociali per le ex-prostitute, che trovavano così una nuova opportunità di reinserimento. La legge cambiò radicalmente il panorama sociale del paese, segnando un passo importante nella lotta contro lo sfruttamento. Oggi, quella data resta un punto di svolta nella storia italiana.

Il 20 febbraio 1958 si ebbe l’approvazione definitiva della legge Merlin che aboliva le case chiuse. Ci vollero esattamente sette mesi per arrivare alla definizione della legge: fu, infatti, il 20 settembre successivo che vennero chiuse 560 case di tolleranza in cui venivano ospitate circa 2.700 prostitute. La prostituzione volontaria e compiuta da maggiorenni non sfruttati, restò però legale, in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile (articolo 2 e articolo 13). La legge non venne approvata subito, ma ci vollero dieci anni per farla passare dopo lunghe discussioni in Parlamento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

