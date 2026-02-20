Il deputato Sensi del Pd sospetta che Giorgia Meloni possa pubblicare un altro video contro i magistrati, questa volta per la decisione di prosciogliere i responsabili dei saluti romani a Acca Larentia. La polemica si infiamma sui social, dove si discutono le posizioni del governo e le accuse rivolte ai giudici. La questione resta calda e suscita molte reazioni tra gli utenti, mentre si attende una possibile replica politica.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Chissà se stasera ci toccherà un altro video che attacca i magistrati perchè hanno prosciolto i saluti romani a Acca Larentia". Lo scrive il senatore del Pd, Filippo Sensi, sui social riferendosi agli ultimi video della premier Meloni. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Acca Larenzia: Sensi (Pd), 'Meloni farà altro video contro magistrati?'

Leggi anche: Acca Larenzia, il video dell'agguato rosso: venti contro quattro | GUARDA

Leggi anche: L'attacco squadrista a chi ricorda Acca Larenzia. "In 20 contro 4 con i coltelli". Meloni: "Se dissenso è aggressione la democrazia perde"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.