Abruzzo | Monteferrante il borgo-fortezza sfida l’isolamento a 800m
Monteferrante, un borgo abruzzese a 800 metri di altezza, resiste all’abbandono a causa della sua posizione isolata. La comunità locale si impegna a preservare le antiche mura e le case in pietra, nonostante l’assenza di collegamenti stradali diretti e le difficoltà di accesso. Le poche strade che attraversano il paese si inerpicano tra boschi e campi coltivati, rendendo il viaggio un’avventura. La sfida più grande resta la mancanza di servizi e infrastrutture, ma i residenti non vogliono abbandonare il borgo.
Monteferrante: Un Borgo Abruzzese Sfidando il Tempo e l’Isolamento. Monteferrante, piccolo comune della provincia di Chieti in Abruzzo, rappresenta un esempio di resilienza e di armonia con l’ambiente montano. Con poco più di cento abitanti, il borgo si aggrappa a una terrazza rocciosa a 800 metri di altitudine, offrendo uno sguardo su una tradizione secolare e un panorama che spazia dal Lago di Bomba alle vette della Majella. La sua storia è un racconto di adattamento e di sopravvivenza in un territorio impervio, un equilibrio precario che lo rende un luogo unico nel suo genere. Un Nucleo Storico Tra Roccia e Cielo.🔗 Leggi su Ameve.eu
La frana, poi l’isolamento del borgo. Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economicoLa frazione di Isola Farnese è ancora isolata dopo quasi un mese dalla prima frana che ha bloccato le strade.
Il borgo perfetto da vivere e scoprire in inverno si trova in Abruzzo: è una vera perlaIn Abruzzo si nasconde un incantevole borgo ideale da visitare durante l'inverno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monteferrante in Abruzzo, borgo minuscolo appollaiato su una terrazza rocciosa.
Monteferrante in Abruzzo, borgo minuscolo appollaiato su una terrazza rocciosaPaesino con appena 100 residenti, ma che custodisce un’anima medievale intatta e un panorama che spazia dalle foreste verdi fino alle acque calme del Lago di Bomba ... siviaggia.it
Un borgo dall’anima selvaggia nel cuore del Parco Nazionale d’AbruzzoViaggio verso un bellissimo borgo immerso nella natura e nei paesaggi del Parco Nazionale d'Abruzzo, una perla da scoprire ... myluxury.it
NUOVA ALLERTA METEO sull'Abruzzo per l'intera giornata di domenica: pioggia e vento https://cityne.ws/Mjc1s facebook