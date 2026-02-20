Abruzzo | Monteferrante il borgo-fortezza sfida l’isolamento a 800m

Monteferrante, un borgo abruzzese a 800 metri di altezza, resiste all’abbandono a causa della sua posizione isolata. La comunità locale si impegna a preservare le antiche mura e le case in pietra, nonostante l’assenza di collegamenti stradali diretti e le difficoltà di accesso. Le poche strade che attraversano il paese si inerpicano tra boschi e campi coltivati, rendendo il viaggio un’avventura. La sfida più grande resta la mancanza di servizi e infrastrutture, ma i residenti non vogliono abbandonare il borgo.

La frana, poi l’isolamento del borgo. Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economicoLa frazione di Isola Farnese è ancora isolata dopo quasi un mese dalla prima frana che ha bloccato le strade.

