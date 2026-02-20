Abruzzo interno | Uil convoca vertice ricostruzione a rischio

La Uil ha convocato un vertice in risposta alle difficoltà delle aree interne dell’Abruzzo, causate dalla mancanza di investimenti e servizi essenziali. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per rilanciare queste zone, spesso isolate e trascurate. L’iniziativa si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolgendo rappresentanti locali e istituzioni. Il rischio di un ulteriore impoverimento rende urgente un confronto diretto e concreto. La discussione si concentrerà sulla possibilità di migliorare le infrastrutture e l’accesso ai servizi di base.

L’Aquila rilancia le aree interne: la Uil convoca gli Stati Generali per un Abruzzo più equo. L’Aquila si prepara a un inverno di riflessioni e proposte. La Uil Abruzzo ha lanciato oggi un’iniziativa di portata regionale, annunciando la convocazione di Stati Generali dedicati alle aree interne, quei territori spesso marginalizzati e penalizzati da un divario crescente rispetto ai centri costieri. L’obiettivo è avviare un confronto costruttivo tra istituzioni, parti sociali e attori locali per individuare soluzioni concrete e sostenibili, colmando un disequilibrio che rischia di compromettere il futuro di intere comunità.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

