Abita Borghi Montani | sottoscritte le convenzioni tra Regione e 64 Comuni calabresi

Ieri, alla Cittadella regionale di Catanzaro, la Regione Calabria ha firmato le convenzioni con 64 Comuni per il progetto “Abita Borghi Montani”. La firma mette in moto i fondi per migliorare gli edifici storici e attrarre nuovi residenti nei paesi di montagna. Tra le località coinvolte ci sono piccoli centri come San Giovanni in Fiore e Serra San Bruno, pronti a ricevere interventi concreti. La firma delle convenzioni segna l’inizio di un percorso per valorizzare i borghi calabresi. Ora si attende l’avvio dei lavori.

La dotazione complessiva è di 5 milioni, di cui almeno 4 destinati alle nuove attività imprenditoriali e un massimo di un milione ai pensionati e ai lavoratori agili. Il commento dell'assessore Gallo Sottoscritte ieri, alla Cittadella regionale di Catanzaro, le convenzioni per l’attuazione del bando “Abita Borghi Montani Calabria” tra la Regione e i sindaci dei Comuni calabresi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e favorire la rivitalizzazione economica e sociale dei piccoli comuni. In totale sono 89 i Comuni ammessi; 64 quelli che hanno sottoscritto le convenzioni finalizzate all’erogazione di contributi economici a favore di soggetti che trasferiscono la residenza e la dimora abituale nel territorio comunale o che avviano e mantengono un’attività imprenditoriale nel borgo per il periodo minimo stabilito dal bando.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Appennino Marchigiano: Abbassata la soglia per i Comuni montani, salvaguardati fondi e borghi isolati.

Leggi anche: Regione, fondi ai comuni montani per le strade. Due sono quelli della provincia di Frosinone

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.