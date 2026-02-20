Abbandona la compagna sul Grossglockner | lei muore assiderata Per lui 5 mesi di reclusione e una multa

L’uomo ha lasciato la compagna sul Grossglockner, causando la sua morte per assideramento. La causa è stata la sua scelta di abbandonarla in un’area isolata e fredda, senza offrirle aiuto. La donna si trovava in difficoltà, ma lui ha preferito proseguire da solo. Il tribunale di Innsbruck ha condannato l’uomo a cinque mesi di carcere e a una multa, riconoscendo la grave negligenza che ha portato alla tragedia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla responsabilità in situazioni di emergenza in montagna.

Il tribunale di Inssbruck ha condannato per omicidio colposo aggravato da grave negligenza l'uomo che aveva abbandonato la propria compagna poco prima di raggiungere la vetta del Grossglockner. La donna era poi morta assiderata. Il 37enne imputato è stato condannato a cinque mesi di reclusione con sospensione della pena e a una multa di 9.600 euro. La coppia, nel gennaio 2025, aveva intrapreso l'ascesa alla vetta più alta del Paese: il Grossglockner, nell' Austria occidentale. Il compagno, secondo l'accusa, aveva lasciato indietro la donna 33enne per proseguire da solo. Lei è poi morta a circa 50 metri sotto la vetta, a 3.