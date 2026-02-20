Il gruppo belga AB InBev, il più grande produttore di birra al mondo, ha inviato un invito stampa per seguire le Olimpiadi. La scelta di sponsorizzare l’evento ha suscitato polemiche tra chi vede in questa mossa un gesto di scarsa sensibilità. La decisione di coinvolgere il marchio in un evento globale ha suscitato reazioni contrastanti, anche tra gli appassionati di sport. Alcuni critici considerano questa presenza un'ennesima strategia di marketing piuttosto che un gesto di supporto reale. La campagna pubblicitaria del colosso si fa notare tra le immagini delle gare.

Altro che cinque cerchi. Sulle Olimpiadi se ne vedono davvero di tutti i colori. Tra i vari inviti stampa per assistere alle gare sportive in corso, abbiamo recentemente ricevuto quello del gruppo belga AB InBev, maggior produttore mondiale di birra. In una cortese mail di convocazione, l'ufficio stampa del colosso del luppolo ci chiedeva tuttavia quanto segue: «Ci farebbe piacere un pezzo di racconto del match con menzione di AB InBev e della partnership tra Corona Cero e Olimpiadi». Abbiamo risposto che volentieri avremmo presenziato alla manifestazione ma anche che, per deontologia e coerenza editoriale, non siamo soliti dare visibilità a marchi commerciali in assenza di una notizia vera e propria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ab Inbev, spirito anti-olimpico

