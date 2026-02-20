Aaron Taylor Johnson si conferma ancora una volta il perfetto James Bond almeno per l' orologio che porta al polso

Aaron Taylor-Johnson ha attirato l’attenzione grazie all’orologio che indossa, alimentando i rumor sul suo possibile ruolo da James Bond. La sua presenza sul set con il segnatempo di lusso ha suscitato speculazioni tra fan e media, che lo vedono come candidato ideale per interpretare l’agente segreto. Anche se non ci sono conferme ufficiali, l’attore britannico continua a essere al centro delle discussioni. Per ora, il suo nome resta tra i più quotati per il ruolo. La scelta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Se Aaron Taylor-Johnson sarà o meno il prossimo James Bond non è ancora dato saperlo. Almeno per ora, nonostante i continui rumor che da tempo circolano attorno al possibile ruolo dell’attore britannico, indicandolo come il futuro volto dell’agente segreto più famoso al mondo. Nel frattempo, Taylor-Johnson continua a disseminare indizi qua e là. La scorsa sera è arrivato a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ospite dell’ Omega House, sfoggiando un orologio che, ancora una volta, lo ha confermato come interprete ideale del celebre 007. Il segnatempo in questione? Un Omega Seamaster che, se da una parte è il modello per eccellenza che rende omaggio al patrimonio orologiero subacqueo di Omega, dall’altra è, senza dubbio, l’orologio indissolubilmente legato al leggendario James Bond.🔗 Leggi su Gqitalia.it

