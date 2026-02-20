A14 notte di terrore | 20enne violentata e abbandonata dopo abusi

Una giovane di 20 anni è stata violentata e abbandonata lungo l’autostrada A14, a causa di un episodio che ha scosso la notte. L’uomo di 37 anni, residente a Mondavio, è stato arrestato e ora deve rispondere di violenza sessuale e lesioni. La ragazza è stata trovata in stato di shock, con ferite visibili, dopo essere stata lasciata sulla corsia di emergenza. La sua famiglia ha denunciato l’accaduto e chiede giustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Notte di Terrore sull’A14: Rinvio a Giudizio per Violenza Sessuale. Un uomo di 37 anni, residente a Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale e lesioni personali. La vicenda risale alla notte tra il 1° e il 2 maggio 2023, quando una ventenne è stata soccorsa dalla polizia stradale lungo l’autostrada A14, tra Cattolica e Pesaro, dopo aver denunciato un’aggressione e un successivo abbandono. L’udienza per la richiesta di prove si è tenuta ieri presso il Tribunale di Rimini, con il sostituto procuratore Luca Bertuzzi a capo dell’accusa. L’Angoscia in Autostrada: Il Racconto della Vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

