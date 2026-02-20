A12 Roma-Civitavecchia chiusa per quattro ore l’uscita di Torrimpietra

L’uscita di Torrimpietra sulla A12 Roma-Civitavecchia è rimasta chiusa per quattro ore a causa di lavori di riparazione della strada. La chiusura si è resa necessaria per intervenire sul manto stradale danneggiato dopo le recenti piogge intense. Gli automobilisti hanno dovuto trovare percorsi alternativi, creando disagi lungo il tratto interessato. La chiusura si è verificata tra le prime ore del mattino e le prime ore del pomeriggio, per permettere ai tecnici di completare le operazioni senza rischi. La circolazione sta tornando alla normalità.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia è prevista una chiusura temporanea per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione. Nella giornata di venerdì 20 febbraio, dalle 10:00 alle 14:00, sarà chiusa l'uscita di Torrimpietra per gli automobilisti che provengono dalla SS1 Aurelia. Percorsi alternativi e consigli alla guida. Per limitare i disagi, Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Cerveteri-Ladispoli, al km 27+900. La raccomandazione, in particolare nella fascia oraria interessata dai lavori, è di pianificare lo spostamento tenendo conto della chiusura e di possibili rallentamenti lungo l'asse di collegamento.