A Sanremo 2026 Morgan doveva duettare con Chiello sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco

Morgan ha deciso di lasciare il palco di Sanremo 2026, pochi giorni prima della serata dedicata alle cover, dove avrebbe duettato con Chiello su “Mi sono innamorato di te” di Tenco. La sua assenza si aggiunge a quella di Andrea Pucci, che aveva già annunciato il suo forfait. La produzione del festival ha confermato che il cantante non prenderà parte alla performance prevista, lasciando il pubblico senza la sua voce durante la serata.

A rriva il secondo abbandono dopo quello di Andrea Pucci. A Sanremo 2026, Morgan non affiancherà Chiello durante la serata delle cover. L'ex dei Bluvertigo immancabilmente fa parlare di sé. Nella serata dedicata alle cover italiane e internazionali, Chiello doveva duettare con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. La partecipazione di Morgan, aveva già scatenato le polemiche sul web. Oggi arriva una nota: « Morgan non sarà presente sul palco con Chiello, durante la quarta serata del 76° Festival di Sanremo».