A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi | la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana

A Roma, la Bibliotheca Hertziana ha deciso di aprire eccezionalmente al pubblico la sua mostra sui disegni della Basilica Vaticana, solitamente riservata a studiosi. Questa scelta nasce dall’interesse di condividere con tutti le immagini originali e i dettagli nascosti tra le pagine dei manoscritti. La mostra, gratuita, permette di avvicinarsi ai lavori preparatori e alle bozze che hanno contribuito alla costruzione della basilica. Un’occasione unica per scoprire aspetti inediti di un monumento simbolo della città. L’ingresso sarà aperto solo per alcuni giorni.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili "ai comuni mortali" ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell'arte. Tra questi c'è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell'architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un'opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali.