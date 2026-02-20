A proposito del referendum sulla giustizia
Gli studenti universitari hanno discusso sul referendum sulla giustizia, che ha suscitato molte discussioni nel paese. La consultazione riguarda una modifica importante delle leggi, e molti si sono confrontati sui possibili effetti. Durante gli incontri, sono emerse opinioni diverse su come cambierebbe il sistema giudiziario. La discussione continua tra i giovani, che cercano di capire cosa cambierà concretamente con questa riforma. La votazione si avvicina e l’attenzione cresce.
Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare con noi sul tema della riforma costituzionale. Perché sì e perché no. Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. l referendum sulla giustizia si avvia a diventare un passaggio cruciale di questa legislatura, non solo per le proposte in oggetto, ma anche per il significato politico associato al risultato finale, qualunque esso sarà.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
