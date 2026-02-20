A Milano ci sarà un assaggio di primavera e durerà qualche giorno

A Milano, il ritorno del sole e il clima mite sono stati causati da un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Dopo settimane di pioggia incessante, il cielo si apre e le temperature salgono, avvicinandosi a livelli primaverili. I meteorologi di 3Bmeteo prevedono che questa situazione durerà alcuni giorni, offrendo ai cittadini un’anticipazione di primavera. Le giornate soleggiate e il clima caldo influenzeranno le attività in città, che si preparano a godersi questa breve pausa.

Dopo una lunga fase piovosa a Milano tornerà il sole. Inoltre farà caldo quasi come in primavera. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per buona parte della prossima settimana. “Un robusto campo di alta pressione approfitterà di un flusso perturbato atlantico più alto in latitudine per occupare gran parte dell'Europa meridionale compreso naturalmente il nostro Paese - ha spiegato Carlo Migliore di 3Bmeteo -. I modelli matematici non hanno dubbi al riguardo, si tratta ora solo di capire quanto potrebbe durare. Secondo le ultime elaborazioni la fase stabile potrebbe abbracciare quasi l'intera prossima settimana ma il sole non sarà una prerogativa comune, avremo locali foschie o nebbie e nubi basse stante l'elevata umidità dell'aria determinata anche dalle abbondanti recenti piogge”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

