A l’Avogaria una riflessione sulla malattia come metafora dell’abbandono collettivo

Martedì 24 febbraio alle 20.30, il Teatro a l’Avogaria di Venezia ospita il secondo appuntamento dei “Martedì dell’Avogaria”. La serata affronta il tema della malattia come simbolo di isolamento e abbandono collettivo. La rassegna, dedicata alla giovane drammaturgia italiana, propone ogni settimana rappresentazioni che stimolano il pubblico a riflettere sulla società. L’evento si svolge in Corte Zappa, nel cuore del Dorsoduro, attirando appassionati e curiosi della scena teatrale emergente.

Secondo appuntamento, martedì 24 febbraio alle ore 20.30, con il nuovo ciclo dei “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. In scena Ad A. con Sara Esposito, Sebastiano Gavasso e Valerio Lombardi: una riflessione sulla malattia come metafora dell’abbandono collettivo. Ada ha 40 anni e una voglia di vivere così intensa da riuscire a viverne dieci in una sola giornata. Perlustra lo spazio alla ricerca di nuove forme di vita intelligente, si fidanza con politici dalla dubbia moralità, combatte nella vasca da bagno epiche battaglie contro i rapitori Troiani armata di spazzolone e padella.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Lella Costa: «Una riflessione sulla pace è quantomai necessaria»

Leggi anche: “Metafora sulla libertà” in scena al Teatro Nuovo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.