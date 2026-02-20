A Knight of the Seven Kingdoms sempre più una serie da record | supera anche The Pitt

A Knight of the Seven Kingdoms ha battuto anche The Pitt, grazie a un aumento record di ascolti. La causa principale è la forte attenzione dei fan verso la trama ricca di colpi di scena e personaggi ben sviluppati. La serie HBO ha conquistato un pubblico sempre più ampio, superando le aspettative di critica e spettatori. Questo successo segna un nuovo traguardo per il network, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama delle produzioni di alta qualità. La sfida tra le serie continua a tenere alta la tensione tra gli appassionati.

HBO apre il 2026 con una sfida interna ad altissima tensione, trasformando la concorrenza tra generi in un raro caso di vittoria su tutta la linea. La nuova serie fantasy A Knight of the Seven Kingdoms guida la classifica degli ascolti HBO con una media di quasi 13 milioni di spettatori per episodio, superando persino The Pitt, che comunque cresce del 50% e conferma la forza del medical drama. Il cavaliere di Westeros conquista il pubblico Il dato che fa più rumore è quello legato a A Knight of the Seven Kingdoms, prequel diretto dell'universo di Il trono di spade, che sta registrando numeri da kolossal televisivo.