A giorni l’intervento sul lungomare
Le consigliere Ubaldi e Sabbatini devono rispettare le regole della somma urgenza, dopo l’annuncio dell’intervento sul lungomare. La decisione di intervenire rapidamente deriva da problemi concreti di sicurezza, come le crepe nelle panchine e le carreggiate danneggiate. La procedura di emergenza è stata rispettata, ma ora si aspetta che i lavori inizino nelle prossime settimane. La città ha bisogno di interventi concreti e tempestivi per migliorare la passeggiata sul mare. La questione rimane aperta fino all'inizio dei lavori.
"Le consigliere Ubaldi e Sabbatini si devono ricordare che la somma urgenza ha delle regole ben precise che vanno rispettate, e tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Comunque, a giorni inizierà sul lungomare Marinai d’Italia l’intervento di ripristino della fogna, che prevede il posizionamento di sacchi di sabbia, il rinforzamento di un pennello di scogli e un ripascimento". Così l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti risponde alle polemiche lanciate da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, che si erano lamentate sulla situazione ancora precaria del lungomare Marinai d’Italia di Porto Recanati, gravemente eroso dalla mareggiate di due settimane fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Posidonia sul lungomare di Bari: dal 7 al 9 gennaio l'intervento per la rimozioneDal 7 al 9 gennaio, l'Amiu Puglia interviene sul lungomare di Bari, nell’area del molo San Nicola, per rimuovere la posidonia accumulata.
Gela in lutto: 27enne muore in incidente motociclistico sul lungomare. Intervento del sindaco, ma non c’è scampo.Fabio Toscano, 27 anni, è morto questa mattina in un incidente sul lungomare Federico II di Svevia, a causa di una perdita di controllo della moto.
Bari, i giardini del Lungomare di Crollalanza in abbandono
Argomenti discussi: Incinta, si reca in ospedale con dolori atroci: donna 37enne e nascituro salvati in extremis - FoggiaToday; Tumore al polmone: a Negrar grazie alla robotica diagnosi ed intervento in sole 4 ore; Edoardo ha una grave malformazione al cuore: intervento a soli 3 giorni di vita. Salvato all’Ospedale del Cuore di Monasterio; Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni.
L'intervento al cuore di Edoardo, a 3 giorni di vita in sala operatoria: «Ora può godersi le coccole della famiglia»A tre giorni di vita era già in sala operatoria, con un cuore che non funzionava come avrebbe dovuto. Oggi Edoardo è a casa, tra le braccia ... msn.com
Cuore bruciato al Monaldi, quei venti giorni di buio tra l'intervento sbagliato e la soffiata alla famigliaNon c'è solo la trama di contatti tra medici ed equipe di camici bianchi al centro delle indagini della Procura di Napoli. No, in questa storia che tiene in ansia un intero paese, ... ilmattino.it
Una volta completata la progettazione, sarà avviato l’intervento con una durata stimata di circa 60 giorni - facebook.com facebook
Edoardo ha una grave malformazione al cuore: intervento a soli 3 giorni di vita. Salvato all’Ospedale del Cuore di Monasterio x.com