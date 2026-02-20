A giorni l’intervento sul lungomare

Le consigliere Ubaldi e Sabbatini devono rispettare le regole della somma urgenza, dopo l’annuncio dell’intervento sul lungomare. La decisione di intervenire rapidamente deriva da problemi concreti di sicurezza, come le crepe nelle panchine e le carreggiate danneggiate. La procedura di emergenza è stata rispettata, ma ora si aspetta che i lavori inizino nelle prossime settimane. La città ha bisogno di interventi concreti e tempestivi per migliorare la passeggiata sul mare. La questione rimane aperta fino all'inizio dei lavori.

"Le consigliere Ubaldi e Sabbatini si devono ricordare che la somma urgenza ha delle regole ben precise che vanno rispettate, e tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Comunque, a giorni inizierà sul lungomare Marinai d’Italia l’intervento di ripristino della fogna, che prevede il posizionamento di sacchi di sabbia, il rinforzamento di un pennello di scogli e un ripascimento". Così l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti risponde alle polemiche lanciate da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, che si erano lamentate sulla situazione ancora precaria del lungomare Marinai d’Italia di Porto Recanati, gravemente eroso dalla mareggiate di due settimane fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

