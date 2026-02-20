A fuoco un capanno di attrezzi

Un incendio ha devastato un capanno di attrezzi a Besana Brianza, causando ingenti danni alla struttura. La causa dell’incendio non è ancora nota, ma le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in breve tempo. L’incidente è avvenuto venerdì 20 febbraio intorno alle 14.15 in via De Gaspari, vicino a diverse abitazioni. Le autorità stanno ancora indagando sulle origini del rogo.

Incendio in un capanno di attrezzi a Besana Brianza. Il rogo è divampato intorno alle 14.15 di venerdì 20 febbraio in via De Gaspari. Le fiamme hanno divorato una struttura adibita al ricovero di attrezzi agricoli. Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa serbatoio e l'autobotte pompa. Il rogo è stato spento e l'area messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non sono note le cause dell'incendio.

