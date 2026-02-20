A che ora lo speed skating domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 21 febbraio italiani in gara streaming
Lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, 21 febbraio, e l’orario delle gare in tv è già stato annunciato. La giornata si concentra sulle gare con partenza in linea, con gli ultimi titoli assegnati alle gare di mass start, sia maschile che femminile. Gli italiani sono pronti a scendere in pista, mentre gli appassionati possono seguire le competizioni anche in streaming. La competizione promette emozioni fino all’ultima gara, che si svolgerà nel pomeriggio.
Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si chiuderà domani il programma di gare dello speed skating: ai Giochi saranno protagoniste le gare con partenza in linea, dato che gli ultimi titoli ad essere assegnati saranno quelli delle mass start, maschile e femminile. Gli ultimi due titoli olimpici dello speed skating, infatti, verranno assegnato domani, sabato 21 febbraio, con semifinali dalle ore 15.00 e finali dalle ore 16.40: l’Italia schiererà tra gli uomini Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, e tra le donne Francesca Lollobrigida e Maybritt Vigl. Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
