A che ora lo sci alpinismo domani in tv Olimpiadi 2026 | staffetta mista programma streaming

La nuova disciplina olimpica chiude il suo programma con il secondo appuntamento in tre giorni. Bormio ospita la staffetta mista di sci alpinismo. L’Italia proverà a concludere nel migliore dei modi dopo il quinto posto ottenuto da Giulia Murada nella sprint individuale femminile. La gara inizierà alle ore 13:30. Lo Stelvio Sky Centre ospita la prova mista che si disputa sulla distanza di quattro frazioni alternate tra l’uomo e la donna della coppia. Fondamentale la fase dei cambi che avviene in una zona di tocco: quando l’atleta tocca il compagno o la compagna, questi può partire immediatamente.🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi è stata la giornata d’esordio dello scialpinismo, sport in cui non ci si limita a scendere con gli sci, ma si risale pure la montagna. Qui un po’ di foto dalle prime gare: - facebook.com facebook

La Spagna torna a vincere un ORO dopo 54 anni alle Olimpiadi Invernali. Grazie a Cardona Coll che vince nello sci Alpinismo. L'unico Oro era arrivato a Sapporo 1972 con Fernández Ochoa che vinse lo slalom, davanti a Gustav e Roland Thoeni x.com