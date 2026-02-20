A che ora lo sci alpinismo domani in tv Olimpiadi 2026 | staffetta mista programma streaming

Il fatto che lo sci alpinismo torni in TV alle Olimpiadi 2026 si deve alla disputa della staffetta mista a Bormio, che si svolge domani. La gara, seconda in tre giorni, coinvolge squadre miste di atleti di diverse nazionalità. La competizione inizia nel pomeriggio e può essere seguita anche in streaming su piattaforme dedicate. Gli appassionati attendono con entusiasmo questa prova, che mette alla prova velocità e resistenza degli atleti in un percorso impegnativo tra le montagne. La diretta partirà alle 14:00.

La nuova disciplina olimpica chiude il suo programma con il secondo appuntamento in tre giorni. Bormio ospita la staffetta mista di sci alpinismo. L’Italia proverà a concludere nel migliore dei modi dopo il quinto posto ottenuto da Giulia Murada nella sprint individuale femminile. La gara inizierà alle ore 13:30. Lo Stelvio Sky Centre ospita la prova mista che si disputa sulla distanza di quattro frazioni alternate tra l’uomo e la donna della coppia. Fondamentale la fase dei cambi che avviene in una zona di tocco: quando l’atleta tocca il compagno o la compagna, questi può partire immediatamente.🔗 Leggi su Oasport.it

