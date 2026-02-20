A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 21 febbraio italiani in gara streaming

Una giornata da vivere tutta d’un fiato. Domani, sabato 21 febbraio, si concluderà ufficialmente il programma di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non mancheranno certamente le emozioni allo Snow Park di Livigno, complice la gara di skicross maschile, contrassegnata dalla presenza di una folta schiera di azzurri, tra cui anche il super big Simone Deromedis. Il “last day” si aprirà proprio con le qualificazioni dello skicross alle ore 10:00. Poi, a partire dalla 10:45, sarà il momento della finale valida per l’aerials a squadre. La fase decisiva della gara di Deromedis scatterà invece alle ore 12:00, mentre le ragazze dell’halfpipe femminile saranno le ultime atlete a scendere sul tracciato in questa rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

