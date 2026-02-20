A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 20 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, venerdì 20 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si preparano a scendere in pista. Sono previsti eventi importanti come lo slalom gigante e le staffette di curling, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. Le gare iniziano alle ore 9, con alcune competizioni trasmesse in diretta su Rai e Sky, mentre altre sono disponibili in streaming. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sfide, con gli sportivi italiani concentrati sui propri obiettivi.

Oggi, venerdì 20 febbraio, va in scena la quattordicesima giornata di gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente intensa e ricca di aspettative per la spedizione azzurra. Sono sette le finali in programma che assegneranno medaglie, e l'Italia sarà protagonista in tutte, confermando la grande profondità e competitività del movimento nazionale. Nel dettaglio, si assegneranno i podi nello skicross femminile, negli aerials maschili e nell'halfpipe maschile di sci freestyle, nella 15 km mass start maschile di biathlon, nei 1500 metri femminili di speed skating, oltre alle spettacolari prove dello short track, con la staffetta maschile sui 5000 metri e i 1500 metri femminili.