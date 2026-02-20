A Casertavecchia ancora spazio alla magia del Carnevale

Il Carnevale torna a Casertavecchia, attirando molti visitatori con una festa ricca di luci e colori. La manifestazione si svolge domenica 22 febbraio, nel suggestivo borgo medievale, grazie alla rassegna “Comunalia, un inverno d’autore”. L’evento, promosso dal Comune di Caserta e organizzato da Fabbrica, porta in piazza musica, maschere e tradizioni. La giornata si annuncia ricca di momenti di festa e coinvolgimento per grandi e piccoli. La festa continua fino a sera.

Domenica mattina alle 10.00 gli acrobati del Cartoon Circus inaugureranno la giornata con uno spettacolo colorato e coinvolgente pensato per bambini e famiglie, trasformando piazza Vescovado e i Giardini della Cattedrale in un vivace teatro a cielo aperto. In scena i più amati personaggi dei cartoni animati - Topolino, Minnie, Paperino, Bing, Minions, Olaf, Gattoboy, Gufetta, Geco, LOL, Spiderman e tanti altri - accompagneranno numeri acrobatici, sketch comici e coreografie coinvolgenti. Un vero circo dell'immaginazione capace di unire fantasia e stupore, con musica, gag, e continui momenti di interazione che renderanno i piccoli spettatori protagonisti attivi della festa.