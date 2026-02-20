A Calolziocorte un incontro pubblico su criptovalute e blockchain

A Calolziocorte si svolge un incontro pubblico su criptovalute e blockchain, organizzato al Lavello. La discussione nasce dalla crescente diffusione di pagamenti digitali e dall’interesse dei cittadini per questi strumenti innovativi. Oltre alle spiegazioni di esperti, si parlerà di come le nuove tecnologie influenzano il mercato locale e le possibilità di investimento. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di chiarire dubbi e approfondire il tema.

"La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?". Questo il titolo dell'incontro pubblico organizzato al Lavello su criptovalute e blockchain. Il Comune di Calolziocorte, attraverso l'assessorato a media, informazione e transizione digitale guidato da Luca Caremi promuove infatti una serata di approfondimento dedicata a uno dei temi più attuali e discussi del panorama economico e tecnologico attuale. L'incontro dal titolo "La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?" si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte.

