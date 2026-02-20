A breve l’assicurazione anche sui veicoli fermi il broker | Impatto ben più ampio di quanto possa sembrare

L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria anche per i veicoli inattivi nei box e nelle aree private è stata decisa di recente. Questa misura, annunciata dal broker, avrà un effetto molto più ampio di quanto sembri, coinvolgendo milioni di veicoli lasciati temporaneamente fermi. La nuova norma cambierà le regole sulla responsabilità civile, rendendo obbligatoria la copertura anche per i veicoli non in movimento. La decisione si applicherà già nei prossimi mesi.

Il broker partenopeo Angelo Coviello (IGB): "La nuova normativa ridefinirà la responsabilità civile dei proprietari e aprirà a coperture più flessibili per usi stagionali e veicoli storici" L’estensione dell’obbligo di assicurazione obbligatoria ai veicoli fermi o inattivi nei box e nelle aree private “segnerà un cambiamento di portata significativa nel quadro normativo italiano della responsabilità civile auto”. Lo afferma Angelo Coviello, amministratore delegato di IGB Broker e broker assicurativo di lungo corso, commentando le future novità, frutto del recepimento della Direttiva UE 20212118 da parte del Governo italiano, che – se approvate – imporranno che tutti i veicoli a motore siano coperti da una polizza assicurativa anche quando non circolano, superando la tradizionale distinzione tra rischio dinamico e statico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: A breve l’assicurazione anche sui veicoli fermi

Leggi anche: Rc auto, assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi in garage. Coviello: Una rivoluzione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.