9000 studenti invadono Napoli | la Federico II svela il futuro

Quasi novemila studenti delle scuole superiori hanno partecipato alla giornata di orientamento all’Università Federico II di Napoli. La causa di questa grande affluenza è stata la volontà di conoscere meglio i corsi di laurea offerti dalla scuola, tra cui ingegneria, scienze e tecnologia. I giovani hanno visitato i laboratori e incontrato docenti e studenti per scoprire le opportunità future. L’evento ha coinvolto scuole di tutta la regione e ha portato molti a considerare seriamente l’iscrizione all’ateneo partenopeo.

Napoli si apre al futuro: quasi novemila studenti in visita alla Federico II. Napoli ha vissuto una settimana dedicata all’orientamento universitario che ha quasi novemila studenti delle scuole superiori esplorare i corsi di laurea della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II. L’iniziativa “Porte Aperte” si è conclusa con un bilancio positivo, confermando l’efficacia delle strategie di orientamento dell’Ateneo partenopeo e offrendo ai giovani una prospettiva concreta sul mondo accademico. Un’immersione nel mondo universitario. L’evento ha trasformato gli spazi universitari in un punto di incontro tra studenti, docenti e ricercatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Dalla Palestina a Napoli per continuare a studiare: 24 studenti all’Università Federico II Leggi anche: Dalla guerra alle aule della Federico II: Napoli accoglie 24 studenti palestinesi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #Napoli- A Napoli la prima tappa del Giro D'Italia per la pace degli studenti #SportNews #Evento #GiroItalia #Tappa #Pace #Studenti #Manfredi #NanoTV - facebook.com facebook