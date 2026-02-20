90 km di staffetta | dal Monferrato all’ONU un messaggio di pace

Una staffetta di 90 km dal Monferrato all’ONU si è mossa per portare un messaggio di pace. Partita da un paesino con viste sulle colline patrimonio UNESCO, la corsa coinvolge atleti e volontari locali. Il percorso attraversa campi e piccoli borghi, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del dialogo tra le nazioni. La staffetta si concluderà con la consegna simbolica del messaggio alle Nazioni Unite, nel centro di New York.

La Pace Corre Verso l’ONU: Una Staffetta dal Monferrato per un Messaggio di Dialogo. Una staffetta partita dal cuore del Monferrato, patrimonio dell’UNESCO, sta percorrendo novanta chilometri per consegnare un messaggio di pace alle Nazioni Unite. L’iniziativa, promossa dai Club per l’UNESCO di Vignale Monferrato e Torino, coinvolge atleti, amministratori e associazioni in un percorso simbolico che culminerà il 23 febbraio presso il Campus ONU di Torino, con un sulla connessione tra cura ambientale e convivenza pacifica. Un Percorso tra Storia, Cultura e Impegno Civile. La Staffetta per la Pace ha preso il via il 13 dicembre scorso, attraversando i comuni del Monferrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Villa si accende con le luminarie: "Dal Natale un messaggio di pace"

Leggi anche: Un messaggio di pace. Che si vede dal cielo spunta a San Piero a Grado

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.